2022/01/26 | 23:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإصابة مواطن بمشاجرة في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة وقعت في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد استخدمت فيها الاسلحة الخفيفة".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة اسفرت عن اصابة مواطن بطلق ناري في منطقة الرقبة"، مشيراً الى أن "قوة امنية تدخلت في محاولة لفض المشاجرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة مواطن بمشاجرة شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة مواطن بمشاجرة شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).