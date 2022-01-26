شرطة النجف تنفي العثور على ’ملهى ليلي’ في مقبرة وادي السلام

2022/01/26 | 23:21 - المصدر: وكالة ناس

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شرطة النجف : اخبار كاذبة يروج لها ضعاف النفوس وسنرفع دعوى قضائية ضد من ينشرهااعلام شرطة محافظة النجف

تناولت عدد من الصفحات المأجورة والكاذبة خبر عار عن الصحة واشاعات، الغاية منها تشويه صورة النجف الاشرف.

ونوكد للجميع ان مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت تحتفظ بحقها القانوني في الدفاع عن سمعة المحافظة، وسنرفع دعوى قضائية ضد من روج لهذا الخبر الكاذب..ويروج لهذا الخبر الكاذب منذ سنين ويعاد نشره بين فترة واخرى.

ونهيب بالجميع بالتاكد من صحة اي خبر قبل نشره من خلال المصادر الرسمية في شرطة المحافظة او عبر الموقع الرسمي للمديرية .

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