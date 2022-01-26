قرار صادم من مجلس الوزراء لتجار ومحبي الدراجات النارية

2022/01/26 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت مديرية المرور العامة، موافقة مجلس الوزراء على إيقاف استيراد الدراجات لمدة 5 سنوات.وقال مدير الدائرة القانونية في المديرية العميد محمد عبد الكريم في تصريح متلفز، أن "من ضمن المقترحات التي قدمت إلى مجلس الوزراء إيقاف استيراد الدراجات من 2 إلى 5 سنوات، وحصلت الموافقة مبدئياً".وأضاف، أن "نحو 600 ألف دراجة توجد في عموم العراق بمختلف أنواعها أغلبها في بغداد".

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