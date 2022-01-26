2022/01/26 | 23:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت الهيئة العليا للحج والعمرة، عن ضوابط التنازل والتأجيل والتبادل الخاصة بالمشمولين بأداء فريضة الحج لهذا العام.وبحسب وثيقة صادرة من الهيئة تلقتها “ايرث نيوز”، فان ضوابط التنازل تتكون من 4 نقاط، في حين يحق للمشمول التبادل مع اقربائه في حال طلب التأجيل.

ظهرت المقالة بالوثيقة: ضوابط التنازل والتأجيل والتبادل الخاصة بالمشمولين بأداء فريضة الحج أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: ضوابط التنازل والتأجيل والتبادل الخاصة بالمشمولين بأداء فريضة الحج) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة: ضوابط التنازل والتأجيل والتبادل الخاصة بالمشمولين بأداء فريضة الحج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).