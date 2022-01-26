مدخل عام إلى البيوتيقا أو أخلاقايات علم الأحياء - حبطيش وعلي

2022/01/26 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حبطيش_وعلي عناصر المقال : 1- تاريخ البيوتيقا 2- تعريف البيوتقا 3- أهمية البيوتيقا 4- مبادئ البيوتيقا 1- تاريخ البيوتيقا :يجمع مفهوم أخلاقيات البيولوجيا بين مفهومين: السير للمعرفة البيولوجية وروح القيم الإنسانية.



استخدم مصطلح "أخلاقيات علم الأحياء" في البداية بمعنى واسع جدًا ، وقد تم تحديده ليشمل الأسئلة التي أثارها ظهور ممارسات طبية جديدة في أواخر السبعينيات.



ومع التقدم السريع ......





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