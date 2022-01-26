القانون والرجل الخطأ - أميرة أحمد عبد العزيز

2022/01/26 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أميرة_أحمد_عبد_العزيز من مميزات المخرج (ألفريد هيتشكوك) الجميلة والممتعة هي قدرته القوية على نقش الكلمات باستخدام الكاميرا، فكاميرا هتشكوك تبدو شيئا ناطق متكلما بيده، كأنه يستخدمها مثل جهاز الترانزستور سابقا يصنع ذبذبات تحول لكلمات ذات معنى ومغزي، علما أن كاميرا هتشكوك لا تحتاج إلى كتاب فك شفرات، بل حساسية إنسانية فقط.أخرج هتشكوك فيلم (الرجل الخطأ) بطولة (هنري فوندا) و(فيرا مايلز)، والصادر عام 1956، وقصة الفيلم مبن ......





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