اعلامي قطري يدعو اتحاد بلاده للمساعدة بتطوير لاعبي “يد العراق” قبل كأس العالم

2022/01/26 | 23:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا الاعلامي القطري، محمد المنصوري، اليوم الثلاثاء، الاتحاد القطري لمساعدة لاعبي منتخب يد العراق لتطويرهم قبل كأس العالم.وغرد الاعلامي على صفحته في تويتر، وتابعته “ايرث نيوز”: “بمناسبة اقتراب تأهل منتخب العراق الى كاس العالم لليد في بولندا والسويد في يناير ، 2023‏ اقترح على الاتحاد القطري وجميع الاتحادات الخليجية والعربية معاملة اللاعب […]

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