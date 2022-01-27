عاصفة ثلجية تضرب الأردن.. والملك عبدالله يراجع استعدادت الطوارىء

2022/01/26 | 23:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت عاصفة ثلجية الأردن مُتوقع أن تشتد ذروتها بحلول منتصف ليل الأربعاء الخميس، فيما أعلنت الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة التداعيات المحتملة.

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