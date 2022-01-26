حكم قضائي يمهد لعودة عشرات الدواعش لبريطانيا

2022/01/26 | 23:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت امرأة، جُرِّدت من جنسيتها البريطانية للاشتباه في كونها وبناتها أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية، بحكم قضائي قد يمهد الطريق أمام ما يقرب من 30 عنصرا في التنظيم للعودة إلى المملكة المتحدة، وفقا لصحيفة "تليغراف".

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