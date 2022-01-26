المسيرات العراقية تجوب الحدود مع سوريا بمهمام استطلاعية

2022/01/26 | 23:52 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني=============وحدة الطائرات المسيرة لمديرية الاستخبارات العسكرية تنفذ واجبات متعددة على الحدود مع سوريا وفي محافظتي ديالى وصلاح الدين==========بعمليات منفصلة ومفارز متعددة وباشراف مباشر من قبل السيد مدير الاستخبارات العسكرية نفذت وحدة الطائرات المسيرة التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية عدة واجبات في مختلف قواطع العمليات حيث ساهمت بشكل كبير في تامين الاستطلاع والرصد على الحدود العراقية السورية ضمن قواطع قيادتي عمليات الجزيرة وغرب نينوى وقدمت معلومات صورية دقيقة لقاطع المسؤولية .كما قامت مفارز الطائرات المسيرة بتنفيذ عدة واجبات استطلاعية في ديالى وتحديدا بمنطقة حاوي العظيم .فيما نفذت مفارز اخرى للطائرات المسيرة عدة طلعات استطلاعية في محافظة صلاح الدين .=============٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٢

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