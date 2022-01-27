فحوصات كورونا تغيّب 8 لاعبين عن مباراة إيران

2022/01/27 | 00:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن اتحاد الكرة، اليوم الاربعاء، غياب ثمانية لاعبين عن مباراة إيران.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “أظهرت نتائج فحوصات الـpcr إصابةٍ أربعة لاعبين، حيث ظهرت النتيجة ايجابيةً، وهم كلٌ من: مصطفى ناظم وشيركو كريم وحسين علي وحسين جبار، بالإضافة إلى المُعالجِ جبار عبد الحسين”.واضاف “بذلك سيغيب اللاعبون الأربعة […]

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