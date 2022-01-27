2022/01/27 | 00:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فعاليات سياسية وعشائرية تستنكر الاستهداف الثاني لمنزل رئيس البرلمان العراقي بغداد -عبدالحسين غزال وصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى بغداد واجتمع الى هادي العامري زعيم تحالف الفتح في الاطار التنسيقي بحسب مصادر سياسية تحدثت الى الزمان ، وقالت ان والاجتماع حاسم في وضع النقاط على حروف الخلاف لايسيما بعد خطاب الصدر المتلفز الأخير […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التيار والإطار في لقاء التوافق على الفرصة الأخيرة والتركمان يطالبون بإبعاد كركوك عن مباحثات الحكومة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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