التيار‭ ‬والإطار‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬الفرصة‭ ‬الأخيرة والتركمان‭ ‬يطالبون‭ ‬بإبعاد‭ ‬كركوك‭ ‬عن‭ ‬مباحثات‭ ‬الحكومة‭ ‬

2022/01/27 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فعاليات‭ ‬سياسية‭ ‬وعشائرية‭ ‬تستنكر‭ ‬الاستهداف‭ ‬الثاني‭ ‬لمنزل‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ وصل‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬واجتمع‭ ‬الى‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬زعيم‭ ‬تحالف‭ ‬الفتح‭ ‬في‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬سياسية‭ ‬تحدثت‭ ‬الى‭ ‬الزمان‭ ‬،‭ ‬وقالت‭ ‬ان‭ ‬والاجتماع‭ ‬حاسم‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬النقاط‭ ‬على‭ ‬حروف‭ ‬الخلاف‭ ‬لايسيما‭ ‬بعد‭ ‬خطاب‭ ‬الصدر‭ ‬المتلفز‭ ‬الأخير‭ […]

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