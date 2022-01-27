من رأس القوري

2022/01/27 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬قال‭ ‬لي‭ ‬تعال‭ ‬اشرب‭ ‬الشاي‭ ‬معي‭ ‬وفهّمني‭ ‬كلمة‭ ‬واحدة‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬فهمي‭ ‬لها،‭ ‬لا‭ ‬تقع‭ ‬من‭ ‬لسان‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬البلد،‭ ‬تظل‭ ‬معلقة‭ ‬كأنها‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬وحم‭ ‬امهاتهم‭ ‬على‭ ‬السنتهم‭ ‬التي‭ ‬تلوك‭ ‬الكلام‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬مناسبة‭.‬ قلت‭: ‬ها‭ ‬أنا‭ ‬معك،‭ ‬وما‭ ‬أطيب‭ ‬الشاي‭ ‬على‭ ‬القوري‭ ‬الزجاجي‭ ‬اللامع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشتاء‭ […]

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