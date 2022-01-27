حسم‭ ‬معركة‭ ‬سجن‭ ‬الحسكة‭ ‬باستسلام‭ ‬داعش‭ ‬وعدد‭ ‬القتلى‭ ‬غير‭ ‬نهائي

2022/01/27 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة‭ ‬حظر‭ ‬الكيمياوي‭:‬استخدام‭ ‬عامل‭ ‬الخردل‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬سوريا‭ ‬عام‭ ‬2015‮ ‬ الحسكة‭ (‬سوريا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬‭-‬‭ ‬بيروت‭- ‬لاهاي‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬استعادت‭ ‬‮«‬السيطرة‭ ‬الكاملة‮»‬‭ ‬على‭ ‬سجن‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحسكة،‭ ‬تعرّض‭ ‬لهجوم‭ ‬دام‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬وأوقع‭ ‬الهجوم‭ ‬المنسّق‭ ‬والاشتباكات‭ ‬التي‭ ‬تلته‭ ‬داخل‭ […]

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