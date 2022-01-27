2022/01/27 | 00:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منظمة حظر الكيمياوي:استخدام عامل الخردل في معارك سوريا عام 2015 الحسكة (سوريا)-(أ ف ب) - بيروت- لاهاي -الزمان أعلنت القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا الأربعاء أنها استعادت «السيطرة الكاملة» على سجن في مدينة الحسكة، تعرّض لهجوم دام ستة أيام من تنظيم داعش.
وأوقع الهجوم المنسّق والاشتباكات التي تلته داخل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسم معركة سجن الحسكة باستسلام داعش وعدد القتلى غير نهائي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأوقع الهجوم المنسّق والاشتباكات التي تلته داخل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسم معركة سجن الحسكة باستسلام داعش وعدد القتلى غير نهائي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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