غياب ثمانية لاعبين عراقيين عن مباراة إيران

2022/01/27 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أظهرت نتائجُ فحوصات الـpcr إصابةٍ أربعة لاعبين، حيث ظهرت النتيجة ايجابيةً، وهم كلٌ من: مصطفى ناظم وشيركو كريم وحسين علي وحسين جبار، بالإضافة إلى المُعالجِ جبار عبد الحسين.وبذلك سيغيبُ اللاعبون الأربعة عن مباراةِ منتخبنا أمام نظيره الإيراني التي تقام غداً الخميس في ملعبِ ازادي بالساعةِ الخامسة والنصف عصراً.وسيكون عدد الغائبين عن المباراةِ ثمانية لاعبين هم: أمجد عطوان وياسر قاسم ومناف يونس وسعد ناطق ومصطفى ناظم وحسين علي وحسين جبار وشيركو كريم.

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