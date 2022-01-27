الداخلية تكشف تفاصيل جريمة قتل فتاة لولدتها بـ

2022/01/27 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الابعاء، تفاصيل جريمة قتل فتاة لوالدتها بـ "الطبر" في بغداد.

وقالت الداخلية في بيان، "إنه "بعد ورود معلومات دقيقة بوجود حالة قتل في منطقة (العبيدي) شرقي العاصمة بغداد، على الفور تم تشكيل فريق أمني من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الاول للواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ضمن قاطع مسؤولية الفوج الاول ، تم خلالها القبض على امرأة متهمة بقتل والدتها بواسطة آلة حادة (طبر) استخدم في الجريمة".

وأضافت أنه "تم تسليم المتهمة إلى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقها".

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