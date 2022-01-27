القبض على شخص زور المستمسكات للاستيلاء على منزل مسيحي في بغداد

2022/01/27 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اعلنت الشؤون الداخلية في بغداد الرصافة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القاء القبض على شخص يقوم بتزور المستمسكات للاستيلاء على دار لاحد ابناء الطائفة المسيحية.

وقال بيان للشؤون الداخلية، ان "مفارز المديرية تمكنت ومن خلال المتابعة المستمرة لمفاصل الوزارة وبالتحديد مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة من إلقاء القبض على؛شخص ينتحل صفة مواطن آخر إسمه ((ب أ ب) وبحوزته مستمسكات مزورة".

واضاف البيان، انه "عند التعمق بالتحقيق معه اعترف بانتحال صفة المواطن وان اسمه الحقيقي ((ص ك ص ))والغاية من تزوير المستمسكات الاستيلاء على أملاك وعقارات احد ابناء الطائفة المسيحية وبمساعدة مجموعة من الأشخاص تم عرضه على القضاء لينال جزاءه العادل".

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