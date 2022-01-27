روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا

2022/01/27 | 00:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بشأن الهجمات الأخيرة التي شنها تنظيم "داعش" شمال شرقي سوريا.وقال بوليانسكي للصحفيين: "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة بهجمات تنظيم "داعش" الإرهابي الأخيرة في شمال شرق سوريا والوضع العام في ذلك الجزء من البلاد".مضيفًا أنه "تم طلب عقد اجتماع يوم الخميس".وأكد بوليانسكي أن "موسكو طلبت عقد اجتماع منفصل، من المتوقع أن يتم خلاله الاستماع إلى تقرير نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس إدارة مكافحة الإرهاب بالمنظمة، فلاديمير فورونكوف، وممثلين آخرين عن الأمانة العامة للأمم المتحدة حول آخر التطورات في شمال شرق سوريا".

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