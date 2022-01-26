ألمانيا تتخوف من تطبيق مقره في دولة عربية

2022/01/27 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحذر مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في ألمانيا من أن التطبيق يستخدم لاستهداف السياسيين والعلماء والأطباء لدورهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

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