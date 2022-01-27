اندلاع اشتباكات عنيفة بين عائلتين بالقرب من سوق حرير في اربيل (فيديو)

2022/01/27 | 00:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة اربيل ، اليوم، باندلاع نزاع مسلح بين عائلتين قرب سوق حرير في المحافظة.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين عائلتين بالقرب من سوق حرير في اربيل ”، مشيرا الى “تسجيل حالات اصابة خطيرة”.ا ع

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