2022/01/27 | 00:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم، معالجة مخلفات حربية في محافظة البصرة.وذكر بيان للمديرية، تلقته “ايرث نيوز”، ان “مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة، عالجت ورفعت قذائف مدفع عيار 130 ملم عدد/8 وكذلك قذاف مدفع عيار 155 ملم عدد/1 قرب حقل مجنون”.واضافة ان “المفارز عالجت ورفعت قذيفة مدفع عيار 155 ملم بقضاء القرنة […]

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