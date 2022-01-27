إردوغان يعلن أن نظيره الإسرائيلي سيزور تركيا

2022/01/27 | 00:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال إردوغان خلال مقابلة على شبكة "أن تي في" التلفزيونية الخاصة إن "هذه الزيارة يمكن أن تفتح فصلا جديدا في العلاقات بين تركيا وإسرائيل"، مؤكدا أنه "على استعداد للقيام بخطوات نحو إسرائيل في المجالات كافة".

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