2022/01/27 | 01:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منير حداد: رائد جوحي هو رئيس الوزراء الفعلي ويتحكم بالكاظمي | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Z2DRFop_M7Y
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منير حداد: رائد جوحي هو رئيس الوزراء الفعلي ويتحكم بالكاظمي | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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