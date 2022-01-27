شاهد بالفيديو.. الباحث في الشان السياسي رياض الوحيلي : ايران لم يكن لها دور فعال في العراق خلال المرحلة السابقة

2022/01/27 | 01:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qa_Nneo-vBY

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