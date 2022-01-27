2022/01/27 | 01:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوم ٢٧ يناير هو ذكرى الهولوكوست بحسب الأمم المتحدة، فلماذا نتذكر الهولوكوست؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا نتذكر الهولوكوست؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا نتذكر الهولوكوست؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).