‏الإعلام الأمني: وحدة الطائرات المسيرة تنفذ عدة واجبات في مختلف قواطع العمليات

2022/01/27 | 01:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، أن وحدة الطائرات المسيرة نفذت عدة واجبات في مختلف قواطع العمليات.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعمليات منفصلة ومفارز متعددة وباشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية نفذت وحدة الطائرات المسيرة التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية عدة واجبات في مختلف قواطع العمليات حيث ساهمت بشكل كبير في تامين الاستطلاع والرصد على الحدود العراقية السورية".‏وأضافت، أنه "ضمن قواطع قيادتي عمليات الجزيرة وغرب نينوى وقدمت معلومات صورية دقيقة لقاطع المسؤولية ، كما قامت مفارز الطائرات المسيرة بتنفيذ عدة واجبات استطلاعية في ديالى وتحديدا بمنطقة حاوي العظيم ، فيما نفذت مفارز اخرى للطائرات المسيرة عدة طلعات استطلاعية في محافظة صلاح الدين ".

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