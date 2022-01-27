باريس تتحدث عن إشارة روسية

2022/01/27 | 01:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الإليزيه، الأربعاء، في ختام جلسة محادثات ماراثونية جرت في باريس بين روسيا وأوكرانيا بوساطة فرنسية-ألمانية أن الوسيطين تلقيا من الجانب الروسي "إشارة جيدة" حتى وإن كان الاجتماع "صعبا".

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