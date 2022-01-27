القومية العربيه طريق الخلاص:نحو مشروع عربي مقاوم(ج١) - غسان ابو نجم

2022/01/27 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_ابو_نجم كان عام ١٩١٨عامًا مفصليًا في تاريخ الأمة العربية، ليس لخلاص هذه الأمة من المحتل التركي، بل لوقوع الوطن العربي تحت نير أعتى احتلال كولونيالي عرفه التاريخ البشري من جهة، وبداية تحقيق الحلم الصهيوني في إقامة وطن لهم في فلسطين بناءً على وعد قطعه وزير خارجية بريطانيا بلفور لروتشيلد الصهيوني الذي سمي الوعد باسمه (وعد بلفور) في العام ١٩١٧.لقد عمل الاستعمار البر ......





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