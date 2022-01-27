امرأةٌ تعضُّ على شفةِ الزّمانِ - فرات إسبر

2022/01/27 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرات_إسبر امرأةٌ تعضُّ على شفةِ الزّمانِ الكواكبُ في أحضاني وريحٌ تلعبُ في الخيالِ.



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طيورُ الجنونْ ، تشهدُ إنّي ربطتُ عنقَ الزّمانِ بحبل ٍطويلٍفتهمسُ : يا وردةَ الرّيحِ على أيِّ جُرح ٍ تنامينَ ؟زيتُ السّراجِ في الصّدرِ قليلٌ ،والقرى نهضتْ من نومِها،لامرأةٍ نُسجَتْ من أغصانِ الزّمانِكطيرِ السّفرِ ، كجناح ِالنّسرِ ،كانَ عليَّ أن أعيدَ النّظرَشجرتانْ في جسدي، ......





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