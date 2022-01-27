اتحاد الكرة يطالب الآسيوي بإعادة الفحوصات لجميع وفد المنتخب الوطني

2022/01/27 | 02:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتقدمَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم بشكوى رسميةٍ الى الاتحادِ الآسيوي وإلى مشرفِ مباراة منتخبنا ونظيره الإيراني، طالبَ فيها بضرورةِ إعادةِ الفُحوصاتِ لجميع وفدِ المنتخب الوطنيّ. وقال المديرُ الإداري للمنتخبِ الوطنيّ، غيث مهنا في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رسالةَ الاتحاد العراقيّ تمّ فيها سردُ جميع الأحداثِ التي حصلت منذ أول يومٍ لوصولِ الوفد العراقيّ والتي تأخرت فيها نتائج الفحوصات"، مبينا أنه "تمت إعادةُ الفحْص لستةِ أفرادٍ من الوفدِ، وظهرت نتيجتها مُغايرةً لثلاثةٍ منهم ولم يُعترف بها".وتابع: "بالإضافةِ الى ما حدثَ اليوم من تأخيرٍ، وكان لنا اتصالٌ مع المفتشِ الصحيّ الذي أكدَ لنا أن جميع العينات التي أخذت اليوم كانت نتائجها سلبيةً باستثناءِ لاعبٍ واحد وإداري واحدٍ عند الساعةِ العاشرة مساءً، لكننا فوجئنا باتصالٍ عند الساعة 12:15 يُبين أن هناك إصابات لأربعةِ لاعبين وإداري." وأضافَ مهنا، أنه "من المؤمل أن يتلقى الجانبُ العراقي الردَ في الساعاتِ المقبلة".

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