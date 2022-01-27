تونس تمدد حظر التجول الليلي لأسبوعين إضافيين لاحتواء كورونا

2022/01/27 | 02:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقررت الحكومة التونسية، تمديد حظر التجول الليلي ومنع كافة التجمعات لأسبوعين إضافيين لاحتواء انتشار فيروس كورونا.وأعلنت رئاسة الحكومة، إثر اجتماع المجلس الوزاري حول مجابهة تطور الوضع الوبائي بالبلاد، تمديد العمل بالإجراءات موضوع البلاغ الصادر في 12 يناير 2022 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك استئناسا بتوصيات اللجنة العلمية.وحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في تونس بلغ 856739، والوفيات 724864.

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