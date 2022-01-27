2022/01/27 | 03:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا، غير محدد الهوية، في بحر اليابان، قبالة ساحلها الشرقي.وتعد تلك سادس تجربة صاروخية لبيونغ يانغ هذا الشهر.ونقلت يونهاب، عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن بيونغ يانغ أطلقت قذيفة مجهولة الهوية يوم الخميس باتجاه البحر الشرقي، في سادس إطلاق من نوعه لبيونغ يانغ هذا العام.وأعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة عن الإطلاق في رسالة نصية أرسلت إلى المراسلين.ولم تكشف مزيدا من التفاصيل، وفقا لوكالة يونهاب.ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تجارب على إطلاق صاروخي كروز أطلقتهما بيونغ يانغ،أمس الثلاثاء، في أعقاب أربع جولات من تجارب الأسلحة، بما في ذلك إطلاق صواريخ تفوق سرعة الصوت في 5 و11 يناير.ويتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بسبب سلسلة تجارب صاروخية أجرتها الأخيرة في الفترة الماضية، في وقت قوبل المسعى الأمريكي لفرض عقوبات جديدة برد غاضب من كوريا الشمالية، وهو ما أثار مخاوف من العودة إلى فترة ما يعرف بتهديدات "النار والغضب" التي شهدها عام 2017.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الشمالية تطلق مقذوفا مجهول الهوية باتجاه بحر اليابان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الشمالية تطلق مقذوفا مجهول الهوية باتجاه بحر اليابان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).