إردوغان يزور الإمارات منتصف فبراير

2022/01/27 | 03:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأربعاء، أنه سيزور الإمارات في 14 فبراير المقبل.

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