بايدن يهدِّد بوتين وموسكو ترد: لا تفهمون شيئاً

2022/01/27 | 03:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جندي روسي قرب الحدود الأوكرانية قال الناطق باسم الرئاسة الروسيَّة دميتري بيسكوف: إنَّ تهديدات الولايات المتحدة بتجميد الأصول وفرض عقوبات على القيادة الروسية ليست مؤلمة، لكنها مدمرة على المستوى السياسي.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية أمس الأربعاء أنَّ "أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين الذين لا يعرفون الموضوع تماماً يتحدثون عن تجميد الأصول والحسابات المصرفية والعقارات الخاصة وما إلى ذلك، وفي الحقيقة ليس لديهم المعرفة الكافية والخبرة الكافية (حول هذا الموضوع)، في الواقع أنه وفقاً لقانوننا، فقد تم حظر هذا منذ فترة طويلة على ممثلي القيادة العليا والمسؤولين (حيازة أصول في الخارج)، لذلك بالطبع أنَّ مثل هذه الصيغة للمسألة ليست مؤلمة على الإطلاق لأي شخص يمثل الإدارة العليا".، منوهاً بأنها لن تكون مؤلمة "لكنها قد تكون مدمرة على المستوى السياسي".

إلى ذلك قال الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من اليوم: إنه لا يستبعد فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً في حال التصعيد حول أوكرانيا.

وردّ بايدن بـ"نعم" على سؤال أحد الصحفيين، يوم الثلاثاء الماضي، بشأن إمكانية فرض عقوبات شخصية ضد الرئيس بوتين في حال "اجتياح" القوات الروسية أوكرانيا.

وتابع بايدن في إجابته، قائلاً: ستكون هناك "عواقب وخيمة" في حال "الهجوم" الروسي على أوكرانيا، موضحاً أنَّ الحديث يدور "ليس فقط عن العواقب الاقتصادية والسياسية بالنسبة لروسيا، بل وعواقب ضخمة في العالم كله".

وأوضح الرئيس الأميركي "إذا هاجمت روسيا، فسيكون ذلك أكبر غزو منذ الحرب العالمية الثانية وسيغير العالم".

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