خارج واشنطن.. المغرب ينتصر

2022/01/27 | 04:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومع ذلك، فإن الوضع مختلف للغاية في أماكن أخرى.فمكانة المملكة في إفريقيا والشرق الأوسط، تتعزز بشكل لا لبس فيه، بدعم من اتجاهين مختلفين، على الأقل.

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