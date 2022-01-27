السماح لأيمن حسين بدخول لبنان

2022/01/27 | 04:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

انتهت أزمة لاعب منتخبنا الوطني أيمن حسين، وتمَّ تأمين دخوله إلى الأراضي اللبنانية والمشاركة في اللقاء المرتقب أمام لبنان الثلاثاء المقبل.



وجاء تأمين دخول حسين بعد الجهود الحثيثة والمتابعة المستمرّة من قبل وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد المركزي لكرة القدم، عدنان درجال، ووزارة الخارجية في إنهاء المشكلة والتفهم الكامل من الأشقاء في لبنان .

وعلى أثرها، أبلغ الأمين العام للاتحاد اللبناني، جهاد الشحف بمنح سمة الدخول لأيمن حسين.

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