البابا يدعو أسر الأطفال المثليين إلى دعمهم وعدم إدانتهم

2022/01/27 | 06:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا البابا فرنسيس آباء الأطفال المثليين إلى عدم "إدانتهم" لأبنهائهم وأن يقدموا لهم "الدعم".

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