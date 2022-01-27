"عز الدخيلة" تكمل صفقة شراء حصة أبو هشيمة في "حديد المصريين"

2022/01/27 | 06:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة العز الدخيلة للصلب إتمام عملية شراء نسبة 18% من إجمالي حقوق الملكية في شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

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