إسرائيل وكازاخستان وآسيا الوسطى( ا من 2) - نهاد ابو غوش

2022/01/27 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش إسرائيل ليس مجرد طرف محايد يراقب ما يجري بعيدا عن حدودها بقليل من الاكتراث، بل هي مهتمة جدا وكأنها طرف وصاحبة علاقة بكل ما يجري سواء في آسيا الوسطى أو شرق اوروبا أو حتى في دول القارة الافريقية وذلك لعدة أسباب، منها:- أن إسرائيل وبحكم علاقتها العضوية المميزة مع الولايات المتحدة تقوم بأدوار وظيفية، سياسية وعسكرية وأمنية في خدمة الاستراتيجيات الأميركية في العالم، بعض الأدوار التي تحجم الولايات ال ......





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