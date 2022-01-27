الامبريالية والصراع الطبقي (7) - عبد السلام أديب

2022/01/27 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب 1 - تتواصل في هذه الاثناء عمليات حشد القوات العسكرية البرية والبحرية المدججة بمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة على مقربة من الحدود الاكرانية.



فمن جهة هناك حشود عسكرية روسية على الحدود الاكرانية.



فقد نقلت روسيا أكثر من 100.000 جندي إلى حدودها مع أوكرانيا.



كما أجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا.



ومن جهة أخرى هناك حاملات طائرات الإمبرياليات الغربية وحلف الناتو وتقديم الدعم المالي وعسكري للنظام القائم ......





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