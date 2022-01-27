بايدن يجرّم التحرش الجنسي في الجيش الأميركي

2022/01/27 | 07:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن الأربعاء، أمرا تنفيذيا يجرم التحرش الجنسي بموجب القانون العسكري، في محاولة للتخفيف من مشكلة يواجهها البنتاغون منذ وقت طويل.

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