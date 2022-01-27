تداول فيديو أسلوب استقبال محمد بن زايد للسيسي في أبوظبي

2022/01/27 | 07:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أسلوب استقبال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ملقين الضوء على الحفاوة الكبيرة في هذا الاستقبال.

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