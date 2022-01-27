"دهسه حتى الموت".. سائح سعودي ضحية فيل في أوغندا

2022/01/27 | 07:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول بشؤون الحياة البرية، إن سائحا سعوديا تعرض للدهس حتى الموت من قبل فيل، أثناء رحلة بحديقة شعبية في أوغندا.

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