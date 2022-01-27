يرأس مجلس إدارتها محمد بن سلمان.. السعودية تطلق مجموعة

2022/01/27 | 07:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن إطلاق مجموعة "سافي" للألعاب الإلكترونية، والتي يرأس مجلس إدارتها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

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