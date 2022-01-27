البيئة تقييم اشعاعياً عجلات الداخلية المدمرة وتؤكد خلوها من التلوث

2022/01/27 | 08:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قام مركز الوقاية من الاشعاع احدى تشكيلات وزارة البيئة، اليوم الخميس، بتقييم اشعاعي لعجلات مدمرة تابعة لوزارة الداخلية في منطقة حي الجهاد.وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “في ظل التعاون المشترك بين المركز ووزارة الداخلية و سعيهما بتوفير بيئة سليمة خالية من التلوث الاشعاعي، قامت الفرق الفنية بأجراء عدد […]

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