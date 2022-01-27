دراسة: عصير الجزر يساعد في حل مشكلة ارتفاع ضغط الدم

2022/01/27 | 08:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أشارت دراسة علمية إلى أهمية تناول عصير الجزر ودوره في خفض ضغط الدم.وقالت أن الاستهلاك المنتظم لعصير الجزر يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى الشخص الذي يعاني من مشاكل في ارتفاعه، بحسب ما نشرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية.ونشر كاتب المقالة هارييت وايتهيد، قائلا: “يظهر التحليل أنه يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي”.و […]

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