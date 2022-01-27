بايدن يجرم التحرش الجنسي في صفوف القوات العسكرية

2022/01/27 | 08:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يجرم التحرش الجنسي بموجب القانون العسكري، في محاولة للتخفيف من مشكلة يواجهها البنتاغون منذ وقت طويل.وهذه الخطوة التي نص عليها قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 الذي يتضمن الميزانية السنوية للبنتاغون، حملت أيضا تكريما للجندية فانيسا غيلين، التي قتلت على يد جندي زميل لها بعد […]

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