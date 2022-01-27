هالاند يتخلى عن تصريحاته السابقة ويفكر بمستقبله

2022/01/27 | 08:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعأوضح مهاجم بوروسيا دورتموند ، إيرلينج هالاند ، سبب التصريحات التي أطلقها في وقت سابق، وتسببت في أزمة مع إدارة ناديه بشأن مستقبله.وأشار هالاند عقب مباراة دورتموند ضد فرايبورج إلى الضغط الذي تمارسه إدارة النادي عليه من أجل حسم مصيره قبل نهاية الموسم.وقال هالاند : " انني لم أكن أريد التحدث بشأن ذلك، لكني شعرت بأن هناك الكثير من الأقاويل حولي ، وشعرت بأنه يتحتم عليّ قول شيء ما، ولهذا تحدثت في ذلك الوقت، لكني لا أريد التطرق لهذا الأمر مجددًا ".واضاف هالاند ان " الأمور تمضي، لأن ما قلته قد انتهى وأصبح من الماضي ".ويرتبط هالاند بعقد مع دورتموند حتى صيف 2024، لكن إدارة النادي ترغب في معرفة مصير اللاعب قبل التخطيط للموسم القادم، نظراً لارتباطه مؤخرا بعدة أندية أوروبية كبرى، ويمنح العقد المبرم بين الطرفين، الفرصة له بالرحيل مقابل دفع 75 مليون يورو هذا العام.المصدر/ كورة

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