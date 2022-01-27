الإمارات.. ضرب والده بـ

2022/01/27 | 08:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة في إمارة رأس الخيمة (شمالي الإمارات) بإلزام ابن بأن يؤدي إلى والده المدعي 25 ألف درهم تعويضا (حوالى 6800 دولار أميركي) عما لحقه من ضرر مادي وأدبي، بعد التعرض له بالضرب المبرح.

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