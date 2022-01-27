موجة غضب تجتاح الوسط السياسي إزاء الإصرار على ترشح “زيباري” لرئاسة الجمهورية

2022/01/27 | 08:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اجتاحت موجة غضب في الوسط السياسي رفضاً لاصرار الحزب الديمقراطي والأطراف الحليفة له، لترشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، على الرغم من وجود ملفات فساد تتعلق بهذه الشخصية.وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان رؤوف لـ /ألمعلومة/، ان “الإصرار على ترشح زيباري لرئاسة الجمهورية سيجعل من نواب البرلمان امام مخالفة لليمين الدستوري، لان […]

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